FrankfurtHannover - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) profitiert aktuell von der guten Stimmung an den US-Börsen, so die Analysten der NORD LB. Der deutsche Leitindex habe heute entsprechend die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten überbieten können. Natürlich gebe es Gründe für diese Kursbewegung - zu verweisen sei in diesem Kontext vor allem auf die gut laufende US-Wirtschaft.

