Hamburg, Deutschland/Chennai Indien (ots) - Indivumed, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich "Precision Oncology" mit Sitz in Hamburg, und das "Indian Institute of Technology Madras" (IITM), die herausragende akademische Forschungseinrichtung des Landes, sind eine Zusammenarbeit für den Aufbau der ersten indischen nationalen Krebs-Datenbank und Biobank zur Entwicklung individueller Krebstherapien eingegangen.



IITM und Indivumed unterzeichneten eine Vereinbarung für zunächst drei Jahre. Die Zusammenarbeit beinhaltet die Sammlung verschiedenen Krebsarten, u.a. der Lunge, der Brust, des Dickdarmes und des Pankreas, um nur einige zu nennen. Zunächst werden Ärzte und Patienten aus dem Distrik Tamil Nadu, einer Region von ca. 78 Millionen Einwohnern, die Möglichkeit zur Teilnahme erhalten, in der Erwartung, später die Sammlung auf das ganz Land auszuweiten. Das IITM wird sich einem weltweiten Netzwerk von klinischen Forschungseinrichtungen in Deutschland, Polen und den Vereinigten Staaten anschließen und es Wissenschaftlern ermöglichen, auf eine einzigartige multinationale Biobank von Proben und umfassenden klinischen Daten zuzugreifen, die unter dem einheitlich hohen wissenschaftlichen Standard von Indivumed gesammelt und archiviert werden.



"Die Partnerschaft mit IITM erlaubt es uns, unserem Ziel nahe zu kommen, Präzisionsmedizin gegen Krebs auf globaler Ebene entwickeln zu helfen", sagte Prof. Dr. med. Hartmut Juhl, Gründer und CEO von Indivumed. "Mit Weltklasse-Wissenschaftlern und state-of-the-art-Technologie, ist IITM hervorragend positioniert, um die Krebsforschung voran zu treiben. Unsere Institutionen verbindet das Engagement eine individuelle Krebsdiagnostik und -therapie für jeden Patienten auf der Basis zuverlässiger klinischer Daten und molekular-intakter Gewebeproben zu entwickeln", so Juhl weiter.



Prof. Bhaskar Ramamurthi, Direktor, IIT Madras, sagte zu dieser Zusammenarbeit "Indivumed ist weltweit führend in der Gewebegewinnung und -prozessierung und befördert damit innovative Entwicklungen für Ärzte, Patienten und Forscher. Durch die Teilnahme am Forschungsnetzwerk von Indivumed werden wir mit der globalen Wissenschaftsgemeinschaft zusammenarbeiten können, um Krebs zu bekämpfen und haben Zugang zu einer kritischen Menge an biologischen Proben und klinischen Daten für die Forschung in unserer Einrichtung. IITM bleibt damit auf dem neuesten Stand der Forschung zur Entwicklung personalisierter Krebstherapien. "



"Die Sammlung und Prozessierung von menschlichem Gewebe ist entscheidend für eine effektive medizinische Forschung", kommentierte Dr. S. Mahalingam, Professor in der Abteilung für Biotechnologie an der Bhupat und Jyoti Mehta Schule für Biowissenschaften und Leiter der "National Cancer Tissue Biobank". "Dabei ist hervorzuheben", sagte Mahalingam, "dass die Partnerschaft mit Indivumed unserem Team den Zugang zu dem international führenden Biobank-Standard ermöglicht, durch den die molekularen Profile im Gewebe von Krebspatienten erhalten bleiben und so ein besseres Verständnis der Wechselwirkungen zwischen genetischen Veränderungen (DNA-Mutationen) und Zellbiologie erlaubt, ein wesentlicher Bestandteil für die Entwicklung von gezielten Krebstherapien. "



Weitere Informationen finden Sie unter www.indivumed.com und unter www.iitm.ac.in



