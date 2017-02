Das Hamburger Modeunternehmen Tom Tailor schließt rund 160 Filialen in Deutschland. Stattdessen will Interims-Vorstandschef Heiko Schäfer stärker in Russland expandieren. Ein neuer Chef ist in Sicht.

Beim Hamburger Modekonzern Tom Tailor ist derzeit eigentlich Sparen angesagt. Doch damit allein kann Interims-Vorstandschef Heiko Schäfer das Überleben der Marke nicht langfristig sichern. Deshalb will er in Südosteuropa und in Russland wachsen. "In Russland wollen wir eine zweistellige Zahl von Tom-Tailor-Läden eröffnen", sagte Schäfer dem Handelsblatt.

Warum ausgerechnet Russland? "Russen geben durchschnittlich mehr Geld für Kleidung aus als Westeuropäer", begründet er seine Strategie. "Wir erwarten nach der Russlandkrise dort wieder ein Wachstum." Zur Zeit betreibt Tom Tailor schon 27 eigene und 49 Franchise-Filialen in Russland.

In den vergangenen Jahren war das Geschäft in Russland wegen der Wirtschaftskrise und Sanktionen für die deutsche Modebranche schwierig. Vor allem die Umsätze von Gerry Weber aus Halle/Westfalen, aber auch von Bugatti aus Herford brachen dort ein. Schäfer hat im September vergangenen Jahres als Chief Operating Officer (COO) zusätzlich die Rolle des Interims-Vorstandschefs übernommen. Sein langjähriger Vorgänger Dieter Holzer musste gehen, weil das Unternehmen die Gewinnprognose verfehlt hatte. Auch ein von ihm eingeleitetes Sparprogramm reichte nicht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...