Bad Marienberg - Die Projektlage der SeniVita Social Estate AG (SSE) hat sich in den letzten Monaten positiver als erwartet entwickelt, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:Derzeit befinden sich insgesamt 9 Projekte in Planung oder teilweise bereits unmittelbar vor Baubeginn, bzw. zahlreiche in der Entwicklungspipeline. Um die Chancen in dieser Wachstumsphase stärker auszuschöpfen, prüft das Unternehmen derzeit Möglichkeiten zur Erhöhung der Wertschöpfung. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand entschieden, die Gespräche über das bis 16. März 2017 anstehende Folgerating durch die Rating-Agentur Euler Hermes zunächst auszusetzen und zu einem späteren Zeitpunkt wiederaufzunehmen, da die Auswirkungen dieser Überlegungen maßgeblichen Einfluss auf den Inhalt der Ratinggespräche haben können. Dies wird zu einer Verschiebung des Folgeratings führen.

