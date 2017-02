Wiesbaden (ots) - Was ist der Sinn des Lebens? Diese Frage stellt sich in Lasse Hallströms BAILEY - EIN FREUND FÜRS LEBEN (Start: 23. Februar) ein Hund. Die Antwort liegt klar auf der Hand: Einen Menschen zu finden, dem er in bedingungsloser Treue und Liebe zur Seite stehen möchte - ein Gefährte also durch Dick und Dünn und in guten wie in schlechten Zeiten sein. Um dies zu erreichen, durchläuft Bailey diverse Hundeleben, die mal kürzer, mal länger sind - immer aber geprägt von spannenden, unterhaltsamen, lustigen und auch traurigen Erlebnissen. Lasse Hallströms Film basiert auf der Bestsellervorlage von Drehbuch-Co-Autor W. Bruce Cameron, die deutsche Erzählerstimme von Bailey liefert Florian David Fitz. "Lasse Hallström inszeniert mit all seiner gewohnten Perfektion und mit wunderbar komponierten Bildern eine emotional anrührende Parabel über den Sinn des Lebens allgemein, die Vergänglichkeit des Seins und die Entscheidung, wie man leben will. Ein Film, der für ein großes Familienpublikum ein großes Vergnügen ist. Und jüngeren Kinobesuchern kann man mit den Augen Baileys auf spielerische Weise auch gut die Welt erklären." Die fünfköpfige Expertenrunde der FBW zeichnet den Film mit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" aus.



Wie BAILEY richtet sich ein Viertel der bei der FBW eingereichten Filme an ein Familienpublikum. Mit den Gutachten und Pressetexten trägt die von allen Bundesländern eingesetzte FBW dazu bei, das Publikum zu orientieren und hilft so auch Eltern und Erziehungsberechtigten, den geeigneten Film für ihre Kinder zu finden. Für die gesetzlichen Alterskennzeichnungen nach Kriterien des Jugendschutzes ist jedoch die FSK zuständig. Die FBW gibt darüber hinaus mit ihren Beschreibungen wichtige Hinweise und Einschätzungen zur altersgemäßen Eignung der Filme. Zu finden sind die Gutachten und Empfehlungen der Jury auf der FBW-Homepage unter www.fbw-filmbewertung.com.



Dreiviertel der bei der FBW (freiwillig) eingereichten Filme richten sich darüber hinaus an das erwachsene Publikum. Die Bewertung erfolgt nach filmischen Kriterien innerhalb des Genres. So tragen auch Thriller, Science-Fiction, Komödien und Fantasy das Prädikat "besonders wertvoll" und "wertvoll". Die Hälfte sind deutsche, die andere internationale Produktionen, sowohl feines Arthousekino als auch herausragender Mainstream. Die Bewertung erfolgt durch jeweils 5 ehrenamtlich tätige Gutachterinnen und Gutachter aus einem Pool von insgesamt 85 Experten. Sie kommen unter anderem aus der Filmkritik, sind Filmfestivalleiter, Kinomacher oder Medienwissenschaftler und bringen ihre jeweiligen unterschiedlichen Perspektiven und Sichtweisen ein. Alle Bewertungen sind Ergebnisse intensiver Diskussionen nach gemeinsamer Jurysichtung auf großer Leinwand. Die Jurys, die nie in gleicher Konstellation tagen, kommen in mehreren Sichtungswochen zusammen und bewerten, ähnlich einem kleinen Festivalprogramm, Filme oft weit vor Kinostart.



Prädikatsfilme vom 23. Februar 2017



Bailey - Ein Freund fürs Leben



Spielfilm, Drama. USA 2017.



Bailey heißt nur Bailey, weil Ethan ihn so genannt hat. In seinem ersten Leben, an das er sich erinnern kann, hatte er nämlich gar keinen Namen. Aber dann, als er wieder auf die Welt kommt, findet ihn Ethan. Ethan ist ein Junge. Und Bailey ist ein Hund, ein Retriever. Vom ersten Moment an sind die beiden unzertrennlich. Bis Ethan ein junger Mann ist und aufs College geht. Und Bailey merkt, wie sein Leben zu Ende geht und er die Augen für immer schließt. Wobei für immer gar nicht stimmt. Denn warum sollten ausschließlich Katzen mehrere Leben haben? Lasse Hallströms neuer Film BAILEY - EIN FREUND FÜRS LEBEN basiert auf dem Roman "A dog's purpose", der sich fast ein Jahr lang auf der New York Times Bestseller-Liste hielt. Auf berührende Weise erzählt Hallström seine bezaubernde und zu Herzen gehende Geschichte ausschließlich aus der Perspektive des Hundes, der immer wieder - und in verschiedenen Hundekörpern - das Licht der Welt erblickt. Dabei ist jedes Leben anders, humorvolle und tieftraurige Ereignisse wechseln sich ab und Bailey muss viele Jahre warten, bis er wieder mit seinem Herrchen vereint ist. Die "menschlichen" Darsteller überzeugen allesamt in ihren Rollen, doch es sind die tierischen Stars, die hier zu wahrer Größe auflaufen und in ihren Rollen glänzen. Die Kamera befindet sich oft in der Hundeperspektive, so kann man als Zuschauer das Geschehen stets auf Augenhöhe mit Bailey mitverfolgen. Und natürlich wird das Ganze auch auf wundervoll pointierte Art und Weise kommentiert. Florian David Fitz als Baileys Erzählstimme gelingt es, Humor und auch Wärme zu transportieren, sodass man sich in Hallströms Film und in Baileys Geschichte als Zuschauer jeden Alters gut aufgehoben und bestens unterhalten fühlt. BAILEY - EIN FREUND FÜRS LEBEN ist großes und wunderschönes Gefühlskino für die ganze Familie. Ein Feel-Good-Movie, das die Seele streichelt.



