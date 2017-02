Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts028/22.02.2017/11:45) - Das Autohaus Cottbus ist der Gewinner des "Gebrauchtwagen Award 2017". Am Vorabend des Deutschen Remarketing Kongresses 2017 in Würzburg vergab das Fachmedium "Gebrauchtwagen Praxis" den Preis am 20. Februar zum zwölften Mal - zusammen mit den Partnern Dekra, Real Garant und der Santander Consumer Bank. Das Autohaus Cottbus, kurz AHC, konnte sich unter 90 Unternehmen durchsetzen, die sich am Gebrauchtwagen Award 2017 beteiligt hatten. Der Erstplatzierte ist Vertriebspartner von Mercedes-Benz und setzt das Gebrauchtwagenkonzept des Herstellers "Junge Sterne" um. AHC hat 2016 eine Million Euro in das einzige Indoor-Zentrum für Gebrauchtwagen im Südbrandenburger Raum investiert. Dort präsentiert AHC vorwiegend "Junge Sterne", deren Absatz sich im vergangenen Jahr um 30 Prozent erhöhte. AHC beschäftigt einen sogenannten Gebrauchtwagen-Koordinator, der prüft, wohin sich Kundenwünsche entwickeln und welche Trends sich daraus ableiten lassen. Auf dieser Grundlage legt er fest, welche Gebrauchtwagen in das Sortiment des Autohauses aufgenommen werden. "Das Autohausteam hat seine Abläufe perfekt aufeinander abgestimmt und ein ausgezeichnetes Netzwerk ist die Basis für wirksame Imagebildung in der Region", kommentierte Silvia Lulei, Chefredakteurin der "Gebrauchtwagen Praxis", die Entscheidung. "Hier wird in Menschen und Prozesse investiert - und bei beidem macht die Geschäftsleitung alles richtig", würdigte Axel Wellmann, Leiter Produkt- und Verkaufsmanagement Gebrauchtfahrzeuge Pkw der Daimler AG, die Arbeit des Vertriebspartners. Auf Platz zwei setzte sich das Autohaus HCC International in Troisdorf durch. Der fabrikatsunabhängige Betrieb hat vor allem Luxusfahrzeuge wie Aston Martin, Maserati und Bentley im Programm. Geschäftsführer Bülent Türhan führt sein Unternehmen mit viel Leidenschaft und Hingabe: Das beginnt bei der Auswahl des Sortiments, über die intensive Netzwerkpflege zu Lieferanten und Kunden, die Detailverliebtheit bei der Aufbereitung bis hin zur vorbildlichen On- und Offline-Präsentation der Fahrzeuge. Platz drei eroberte das Autohaus Rudolph in Oelsnitz/Erzgebirge. Das Autohaus richtet sein Gebrauchtwagenangebot konsequent auf die regionale Nachfrage aus. Da das Einkommen der Privathaushalte rund um Zwickau niedrig ist, achtet der VW-Vertragshändler darauf, stets Fahrzeuge bis 10.000 Euro im Sortiment zu haben. Die Plätze vier und fünf gingen an das Audi-Zentrum Bochum und an das Autohaus Podbi, einem Standort von Volkswagen Automobile Hannover. Das Audi-Zentrum überzeugt mit einer großen Verkaufsfläche, die in diesem Jahr auf 20.000 Quadratmeter verdoppelt werden soll. Das Autohaus Podbi hat vor einem Jahr seine internen Abläufe komplett überarbeitet und profitiert jetzt davon mit deutlich mehr Fahrzeugverkäufen. Die Sieger des "Gebrauchtwagen Award 2017": Platz 1: Autohaus Cottbus (AHC), Cottbus Platz 2: Autohaus HCC International, Troisdorf Platz 3: Autohaus Rudolph, Oelsnitz/Erzgebirge Platz 4: Audi-Zentrum Bochum, Bochum Platz 5: Volkswagen Automobile Hannover, Autohaus Podbi, Hannover "Gebrauchtwagen Praxis" ist der führende Informationsdienst für das professionelle Gebrauchtwagengeschäft. Das Themenspektrum der monatlichen Fachzeitschrift reicht vom Verkauf und Einkauf über rechtliche und steuerliche Aspekte bis hin zu Aufbereitung und Service. http://www.gebrauchtwagenpraxis.de bietet nutzwertige Tools, eine Datenbank mit exklusiven KBA-Daten, als Geodaten mit Tiefenselektion bis auf Gemeindeebene. Das Stammhaus Vogel Business Media http://www.vogel.de ist einer der führenden deutschen Fachinformationsanbieter mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Das Unternehmen feierte 2016 seinen 125. Geburtstag. (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49 (0)931/418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.gebrauchtwagenpraxis.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170222028

