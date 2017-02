München (ots) - Das Nachrichtenmagazin Focus hat erneut gemeinsam mit Focus Online und dem Uhren-Magazin zur Wahl der beliebtesten Uhren der Welt aufgerufen. Mehr als 21.000 Leser und Nutzer bestimmten in diesem Jahr aus fünf Kategorien ihre Favoriten - die Gewinner wurden am Dienstagabend in München mit der Goldenen Unruh geehrt. Die Auszeichnung wird seit 1998 vergeben und hat sich in der Uhren-Branche als einer der renommiertesten Publikumspreise etabliert.



Die Chefredakteure Robert Schneider (Focus) und Thomas Wanka (Uhren-Magazin) überreichten den Vertretern der ausgezeichneten Hersteller ihre Preise. Die Goldene Unruh 2017 fand bei Ketterer Kunst in München statt, durch den Abend führte Sky-Moderatorin Viola Weiss.



Die Wahl der "besten Uhren der Welt" findet jährlich statt. 2017 traten 285 Kandidaten in fünf Preiskategorien an: Uhren bis 2500 Euro, Uhren bis 5000 Euro, Uhren bis 10.000 Euro, Uhren bis 25.000 Euro und Uhren über 25.000 Euro. Die Redaktion des Uhren-Magazins vergab außerdem den Sonderpreis "Goldmedaille Technik". In der Endrunde konnten die Focus-Online-Nutzer zwischen dem 12. Dezember 2016 und dem 15. Januar 2017 aus 50 unterschiedlichen Modellen für ihre favorisierte Uhr abstimmen. Die Teilnehmer hatten die Chance, Uhren im Wert von 40.000 Euro zu gewinnen.



Bildmaterial der Verleihung finden Sie hier: https://www.burda.com/de/news/goldene-unruh-2017/



Die Sieger in den einzelnen Kategorien:



Sonderpreis "Goldmedaille Technik" CHOPARD, L.U.C Full Strike



Kategorie A: Uhren bis 2500 Euro 1. Preis: Nomos Glashütte, Tangomat 2. Preis: Junghans, Meister Pilot 3. Preis: Alexander Shorokhoff, Avantgarde Regulateur R02



Kategorie B: Uhren bis 5000 Euro 1. Preis: Nomos Glashütte, Metro Datum Gangreserve 2. Preis: Tudor, Heritage Black Bay Bronze 3. Preis: TAG Heuer, Carrera Calibre Heuer 01



Kategorie C: Uhren bis 10.000 Euro 1. Preis: Frédérique Constant, Slimline Moonphase Perpetual 2. Preis: Glashütte Original, Senator Excellence 3. Preis: Chronoswiss, Sirius Flying Regulator



Kategorie D: Uhren bis 25.000 Euro 1. Preis: Omega, Speedmaster Master Chronometer 2. Preis: Nomos Glashütte, Lambda tiefblau 3. Preis: A. Lange & Söhne, Saxonia Thin



Kategorie E: Uhren über 25.000 Euro 1. Preis: Glashütte Original, Senator Chronometer 2. Preis: A. Lange & Söhne, Saxonia Mondphase 3. Preis: MB&F, Legacy Machine Perpetual



OTS: FOCUS Magazin Verlag GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7533 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7533.rss2



Pressekontakt: Arne Schleef Hubert Burda Media Corporate Communications +49 89 9250 3787 arne.schleef@burda.com