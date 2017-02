Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte bauten im Januar die Kursgewinne der Vormonate aus, so die Experten von Union Investment in ihrem Kommentar zum UniGlobal (ISIN DE0008491051/ WKN 849105).Der MSCI World-Index sei in lokaler Währung um 1,2 Prozent geklettert. In den USA sei der Leitindex Dow Jones Industrial Average um 0,5 Prozent gestiegen und habe erstmals seit seinem Bestehen die Marke von 20.000 Zählern übersprungen. Der marktbreite S&P 500 habe 1,8 Prozent gewonnen. Unterstützt worden seien die Kurse weiterhin von der Hoffnung auf Steuersenkungen und erhöhte Infrastrukturausgaben durch den neuen Präsidenten Trump.

