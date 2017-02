Frankfurt - Die Prognoseeinheit MARS der EU-Kommission sieht bisher keine unmittelbaren Gefahren für die Wintersaaten, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Es sei bisher nur begrenzt zu Frostschäden gekommen. Allerdings sei es in vielen Regionen in der Mitte und dem Nordosten der EU weiterhin zu trocken, so etwa auch in Deutschland.

Den vollständigen Artikel lesen ...