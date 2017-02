Frankfurt - Gold handelt heute Morgen nahezu unverändert bei 1.235 USD je Feinunze, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Damit bewege sich Gold nun schon seit gut zwei Wochen in einer relativ engen Handelsspanne. Einem weiteren Preisanstieg von Gold stünden derzeit offenbar vor allem die steigenden Aktienmärkte entgegen, die einen hohen Risikoappetit der Marktteilnehmer ausdrücken würden. Zudem habe der US-Dollar zuletzt wieder zur Stärke geneigt. Der Goldpreis scheine aber auch nach unten relativ gut abgesichert zu sein, wie das gestrige Handelsmuster zeige. Rückgänge unter 1.230 USD seien als Kaufgelegenheiten erachtet worden, wie sich in Zuflüssen von 4,4 Tonnen in die Gold-ETFs widergespiegelt habe. Dadurch habe der Preis am späteren Nachmittag seine zwischenzeitlichen Verluste wieder aufgeholt.

Den vollständigen Artikel lesen ...