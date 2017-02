BLANTYRE (dpa-AFX) - Malawis Präsident Peter Mutharika hat seinen in einen Korruptionsskandal verstrickten Landwirtschaftsminister entlassen. Ermittler fanden bei einer Hausdurchsuchung bei Minister George Chaponda umgerechnet rund 250 000 Euro Bargeld. Er sei nun seines Amtes enthoben, erklärte Regierungssprecher Bright Mollande am Mittwoch.

Der Minister des armen Landes im Südosten Afrikas war nach dem überteuerten Import von 100 000 Tonnen Mais aus Sambia ins Visier der Ermittler geraten. Bei dem Importgeschäft im Wert von rund 30 Millionen Euro waren verschiedene Mittelsmänner eingeschaltet worden. Eine Untersuchungskommission stufte dies als "verdächtig" ein und forderte Ermittlungen gegen Chaponda. Der Direktor der Antikorruptionsbehörde, Reyneck Matemba, konnte zunächst nicht sagen, ob das beim Minister sichergestellte Bargeld direkt mit dem umstrittenen Mais-Geschäft zusammenhing.

In Malawi, einem der ärmsten Länder der Welt, sind in diesem Jahr in Folge einer Dürre rund 6,5 Millionen Menschen von Hunger bedroht. Das entspricht etwa 40 Prozent der Gesamtbevölkerung. Malawi fehlen in diesem Jahr nach UN-Angaben rund 700 000 Tonnen Mais, die das Land vermutlich importieren muss./bli/DP/fbr

