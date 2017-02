Ein wichtiger Meilenstein beim Umbau des Industriekonzerns Thyssen Krupp wurde mit dem Verkauf eines verlustreichen brasilianischen Stahlwerks erreicht und erfreut die Anleger so sehr, dass sich das Wertpapier von Thyssen Krupp sogleich an die Spitze des DAX-Index gesetzt hat.

Konkret geht es um den Verkauf des brasilianischen Stahlwerks CSA in Santa Cruz nahe Rio de Janeiro an den Stahlkonzern Ternium mit Sitz in Luxemburg. Das Gesamtvolumen beläuft sich hierbei auf 1,5 Milliarden Euro, dennoch müssen die Essener rund 900 Millionen Euro aus ihrer Bilanz abschreiben - das Stahlwerk in Brasilien steht nämlich um den entsprechenden Verlustbetrag in den Büchern. Dennoch sieht Vorstandschef Heinrich Hiesinger "einen wichtigen Meilenstein beim Umbau von ThyssenKrupp hin zu einem starken Industriekonzern" erreicht. Dem Deal müssen allerdings noch die zuständigen Wettbewerbsbehörden noch zustimmen.

Aus technischer Sicht präsentiert sich das Wertpapier von ThyssenKrupp durchaus positiv und konnte im Dezember über einen langfristigen Abwärtstrend seit 2007 ausbrechen und im Januar dieses Jahres bereits ein Verlaufshoch von 24,61 ...

