MADRID (Dow Jones)--Operative Fortschritte und gute Geschäfte in den USA haben Iberdrola 2016 zu knapp 12 Prozent mehr Gewinn verholfen. Diese Entwicklung lässt den spanischen Versorger zuversichtlicher in die Zukunft schauen. Er strebt nun in den kommenden Jahren höhere Zuwachsraten als in den vergangenen Jahren an. Die Aktionäre will der Konzern mit einer höheren Dividende bedenken.

Der Nettogewinn stieg 2016 auf 2,71 von 2,42 Milliarden Euro. Er lag damit um 188 Millionen Euro über den für den Zeitaum 2014 bis 2016 angepeilten Wert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 5,5 Prozent auf 7,81 Milliarden Euro zu, bereinigt um Sonderfaktoren und Wechselkursveränderungen ergab sich eine Zunahme um 8,2 Prozent. Der Umsatz ging wegen ungünstiger Wechselkurse um 7 Prozent auf 29,22 Milliarden Euro zurück.

CEO Ignacio Galan sprach während einer Telefonkonferenz von "soliden" Ergebnissen, dank guter Leistungen und Kostenreduzierung. Daher plane Iberdrola nun für den Zeitraum 2016 bis 2020 mit einem mittleren jährlichen Anstieg des Nettogewinns von 7,5 Prozent nach bisher 6 Prozent. 2020 soll er demnach bei rund 3,5 Milliarden Euro liegen. Beim EBITDA werde mit einem Plus von im Schnitt gut 6 Prozent geplant, der Zielwert laute auf 10 Milliarden Euro. Für die Jahre 2014 bis 2016 waren bei beiden Kennziffern je 4 Prozent Plus pro Jahr vorgegeben worden.

Auch die Investitionen sollen stärker steigen, um 1 Milliarde auf 25 Milliarden Euro. Die Mittel fließen vor allem in Netze und erneuerbare Energien.

Den Aktionären will die Gesellschaft für 2016 eine um 11 Prozent höhere Dividende von 0,31 Euro je Anteil zahlen. Auch in den kommenden Jahren soll mehr ausgeschüttet werden, 2020 könnten dann zwischen 0,37 und 0,40 Euro ausgezahlt werden.

