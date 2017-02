Hamburg (ots) - Hollywood-Star Hugh Jackman (48) erklärt diese Woche in GALA (Ausgabe 09/17, ab morgen im Handel), wie er potenziellen Verlockungen durch attraktive Kolleginnen aus dem Weg geht. Auf die Frage, ob er nie in Versuchung gekommen sei, sagte der einstige Sexiest Man Alive: "Nie, denn ich bin treu wie Gold! Ich will Ihnen mal erzählen, wie meine Frau Deb und ich damit umgehen: Immer kurz vor den Dreharbeiten zu einem neuen Film stelle ich die Leading Lady, mit der ich im Film vielleicht sogar Liebesszenen haben werde, meiner Frau vor. Und jedes Mal finden diese Ladys meine Frau total toll. Das entspannt die Lage ganz wunderbar."



