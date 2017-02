Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwochmittag weiterhin wenig verändert, hat aber gegenüber der Eröffnung etwas an Terrain eingebüsst. Gewisse Händler begründen das leichte Minus mit der zunehmenden Furcht vor einem Auseinanderbrechen der Eurozone. So seien etwa die als sicher geltenden deutschen Staatsanleihen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...