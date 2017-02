Bad Marienberg - Die Bundesregierung darf es nicht weiter hinnehmen, dass die Verhandlungen über die Einführung der Finanztransaktionssteuer so schleppend verlaufen. Bundesfinanzminister Schäuble muss die Finanztransaktionssteuer zur Chefsache machen und sich für eine zügige Einigung bis zum Sommer einsetzen, so Cansel Kiziltepe, zuständige Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion, in einer aktuellen Pressemitteilung.

