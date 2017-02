Lauda-Königshofen - thyssenkrupp-Aktie: Jahreshochs aus 2015 im Visier - Chartanalyse Ein wichtiger Meilenstein beim Umbau des Industriekonzerns thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) wurde mit dem Verkauf eines verlustreichen brasilianischen Stahlwerks erreicht und erfreut die Anleger so sehr, dass sich das Wertpapier von thyssenkrupp sogleich an die Spitze des DAX-Index gesetzt hat, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

