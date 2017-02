Berlin - Der Automobilkonzern PSA wird im Falle der geplanten Übernahme von Opel die bestehenden Standort- und Beschäftigungsgarantien übernehmen, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das habe PSA-Vorstandschef Tavares der Kanzlerin in einem Telefonat zugesichert, so Regierungssprecher Seibert.

