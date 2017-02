Die Sunbrush mobil GmbH hat vier ihrer Photovoltaik-Reinigungssysteme an die Projektgesellschaft Shuaa Energy 1 PSC verkauft. Ende 2016 seien sie vom Allgäu aus per LKW und Schiff auf die Reise nach Dubai geschickt worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Direkt nach dem Eintreffen sei eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...