Holzkirchen (ots) - Hexal, führender Anbieter patentfreier Arzneimittel, zählt zu den Top-Arbeitgebern in Deutschland. Das Unternehmen im oberbayerischen Holzkirchen wurde vom unabhängigen Top Employers Institute für exzellente Mitarbeiterbedingungen zertifiziert und darf sich "Top Employer 2017" nennen.



Die jährliche internationale Untersuchung, die vom Top Employers Institute durchgeführt wird, identifiziert führende Arbeitgeber rund um die Welt: Unternehmen, die exzellente Mitarbeiterbedingungen bieten, Talente auf allen Ebenen des Unternehmens fördern und entwickeln und die ständig daran arbeiten, den Umgang mit ihren Mitarbeitern weiter zu verbessern.



"Als einer der Top Employer zertifiziert zu werden, ist ein schöner Erfolg und zugleich ein Ansporn für uns", erklärt Sandrine Piret-Gérard, Vorstandssprecherin von Hexal. "Wir wollen unseren Mitarbeitern ein Umfeld bieten, in dem sie gerne arbeiten, in dem sie ihre Fähigkeiten entfalten und weiterentwickeln können. Und wir wollen attraktiv sein und bleiben für alle Talente sowohl innerhalb wie außerhalb unserer Branche."



Das Top Employers Institute hat folgende Kriterien evaluiert: Talent-Strategie, Planung des Personaleinsatzes, Eingliederung und On-Boarding, Lernen & Entwicklung, Performance-Management, Entwicklung von Führungskräften, Karriere- und Aufstiegsmanagement, Ausgleichs- und Vorzugsleistungen sowie Unternehmenskultur. Hexal gehört zur Sandoz-Gruppe, die als "Top Employer Europe" geehrt wurde. Neben Hexal in Deutschland wurde Sandoz als Top Employer in Italien, Spanien, Großbritannien, Belgien, Österreich, der Schweiz und Frankreich zertifiziert.



David Plink, CEO des Top Employers Institute, betont: "Optimale Beschäftigungsbedingungen stellen sicher, dass Menschen sich persönlich und beruflich entwickeln können. Unsere umfangreiche Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass Sandoz in Europa eine hervorragende Beschäftigungsumgebung bietet und eine weite Spanne von kreativen Initiativen bereithält, von sekundären Vorteilen und Arbeitsbedingungen bis hin zu Programmen für das Performance-Management, die gut strukturiert sind und mit der Kultur des Unternehmens im Einklang stehen."



Hexal, ein Unternehmen eigener Qualität



Hexal entwickelt, produziert und vermarktet moderne Arzneimittel sowie komplexe, innovative Pharmazeutika. Das Unternehmen ist führender Anbieter von patentfreien Arzneimitteln in Deutschland und zählt mit rund 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehreren Standorten zu den größten deutschen Pharmaunternehmen.



Insgesamt versorgt Hexal Patientinnen und Patienten bundesweit mit rund 400 verschiedenen Wirkstoffen und bietet in jedem großen Therapiegebiet hochwertige Arzneimittel kostengünstig an. So leistet Hexal einen wichtigen Beitrag dazu, dass Patientinnen und Patienten auch in Zukunft die Arzneimittel bekommen, die sie benötigen. Das Sortiment reicht von bekannten OTC-Marken wie ACC® akut, Lorano® akut und Gingium® bis zu hochkomplexen biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln.



Hexal hat seinen Sitz im oberbayerischen Holzkirchen bei München. Als Unternehmen der Sandoz-/Novartis-Gruppe ist Hexal Teil eines weltweiten Kompetenznetzwerks, das sowohl hocheffiziente Produktion wie innovative Forschung umfasst.



Über Top Employer



Um mehr über das Top Employers Institute und die Zertifizierung als Top Employer zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.top-employers.com.



OTS: Hexal AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30002 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30002.rss2



Pressekontakt: Hexal AG Katja Minak Manager PR & Media Relations Industriestraße 25 83607 Holzkirchen Tel. +49(0)8024 / 908 -1663 presse@hexal.com