FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Aufstockungsauktion deutscher Langläufer mit Fälligkeit im Juli 2044 ist am Mittwoch auf eine schwache Nachfrage gestoßen. Dem Angebotsvolumen von 1 Milliarde Euro standen lediglich Gebote für 733 Millionen Euro gegenüber. Die Aktion war damit "technisch unterzeichnet, wie es im Fachjargon heißt und was in Zeiten sehr niedriger Zinsen nicht ungewöhnlich ist.

Zugeteilt wurden 583 Millionen Euro, die Restsumme ging wie üblich in den Bestand der Finanzagentur über für spätere Marktpflegezwecke. Für die schwache Nachfrage dürfte die niedrige Durchschnittsrendite der Papiere mit ein Grund gewesen sein. Sie lag bei 1,04 Prozent, wie die Bundesbank mitteilte. Zudem ziehen es viele Investoren auch vor, die Anleihen später über den Sekundärmarkt zu kaufen. Bei der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere im September lag die Rendite sogar noch deutlich niedriger bei 0,62 Prozent.

Unterdessen ist am Sekundärmarkt die Rendite zweijähriger deutscher Schatzanweisungen ("Schätze") auf ein Rekordtief von minus 0,91 Prozent gesunken. Laut Marktbeobachtern spiegeln sich darin vor allem Käufe der Europäischen Zentralbank wider, die im Dezember den Laufzeitenbereich für in Frage kommende Anleihen im Rahmen ihres Anleihekaufprogramms auf mindestens ein Jahr von zuvor mindestens zwei Jahren ausgeweitet hatte. Zudem sorgte zuletzt die Verunsicherung über die politische Entwicklung in Europa mit Blick auf den Brexit und den befürchteten Rechtsruck bei den anstehenden Wahlen in den Niederlanden und Frankreich für eine verstärkte Nachfrage nach sogenannten sicheren Häfen wie Anleihen.

An anderer Stelle werden technische Faktoren ins Spiel gebracht, die dafür sorgten, dass seit einiger zeit die Nachfrage nach Bundesschatzanweisungen besonders hoch sei.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion; in Klammern die Resultate der Versteigerung vom 14. September:

Emission 30-jährige Bundesanleihe (Restlaufzeit 27 Jahre) Laufzeit 4. Juli 2044 Kupon 2,50% Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 733 Mio EUR Zuteilungsbetrag 583 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio 1,3 (1,7) Durchschnittsrend. 1,04% (0,62%)

February 22, 2017 06:36 ET (11:36 GMT)

