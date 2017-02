Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwochmittag weiterhin wenig verändert, hat aber gegenüber der Eröffnung etwas an Terrain eingebüsst. Gewisse Händler begründen das leichte Minus mit der zunehmenden Furcht vor einem Auseinanderbrechen der Eurozone. So seien etwa die als sicher geltenden deutschen Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit sehr gefragt und der Abstand zu Renditen von Papieren beispielsweise aus Frankreich nehme zu.

Ein Händler aus Zürich meinte hingegen, er halte nicht viel von diesen Ängsten. Die Entwicklung der Staatsobligationen hinterliesse am Aktienmarkt kaum Spuren. Immerhin habe die Schweizer Börse im laufenden Jahr bereits 4% dazu gewonnen - mehr als im gesamten Vorjahr. Es sei denn auch ruhig an den Börsen, wobei die Gewinne vom Vortag konsolidiert würden.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 12.00 Uhr 0,19% auf 8'550,50 Punkte und steht damit praktisch am Tagestief. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,17% auf 1'359,59 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,13% auf 9'359,42. Dennoch notieren von den 30 wichtigsten Titeln 20 im Plus und zehn im Minus.

Im Fokus bei den Blue Chips sind die ABB-Aktien, welche um 0,2% nachgeben. Der Konzern gab heute bekannt, dass das Jahresergebnis 2016 nachträglich mit maximal 100 Mio USD belastet ...

