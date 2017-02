München (ots) -



- Neue Geschichten rund um die sympathische Großfamilie - Nichts geht ohne Energie - Ausstrahlung: Mittwoch, 22. Februar, um 20:15 Uhr bei RTL II



Ein gewöhnlicher Tag bei den Wollnys: Mama Silvia weckt die Kleinen auf, die mal wieder spät dran sind für die Schule. Bei dem ganzen Trubel um die Arbeiten im neuen Haus hatte Silva in den letzten Tagen viel zu wenig Zeit für ihre Lieben. Die Elffach-Mama will sich wieder mehr um ihre Kinder kümmern, die wegen den Bauarbeiten einfach zu kurz kamen.



Während Mama Silvia sich mehr Zeit mit ihrem Nachwuchs wünscht, hat Lebensgefährte Harald ambitionierte Pläne für die Familien-Baustelle: Der 55-Jährige möchte neue Fenster im Haus haben. Silvia kann damit nichts anfangen. Wozu neue Fenster? Das kostet eine überflüssige Menge Geld und die Alten tun es schließlich auch. Die 51-Jährige hat vielmehr den großen Wunsch nach einem Wintergarten. Harald beauftragt einen Energieberater, um seine Meinung zu bestätigen. Dieser soll prüfen, ob neue Fenster dem Haus energetisch nutzen und so auch den Geldbeutel entlasten.



Zuhause in Neuss erledigt der Wollny-Nachwuchs derweil jene Hausarbeiten, die sie von Mama aufgetragen bekommen haben. Doch auch da läuft nicht alles einwandfrei. Loredana, Lavinia, Estefania und Sarah-Jane drücken sich vor der Arbeit. Die Jungs überlegen sich währenddessen, wie sie Silvias Traum vom Wintergarten noch wahr werden lassen können.



"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!"



Ausstrahlung: Mittwoch, 22. Februar, um 20:15 Uhr bei RTL II Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Großfamilie sind: Die Wollnys. In Neuss am Rhein lebt Mama Silvia gemeinsam unter einem Dach mit acht ihrer elf Kinder sowie mit Flo und Peter, den beiden Schwiegersöhnen in spe. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los - ob Schule, Privates oder Freizeit - und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die Höhen und Tiefen des Alltags gemeinsam.



