Mit einem Smartphone oder Tablet gehen rund die Hälfte der Menschen online (Quelle: Bitkom). Das Android-Betriebssystem ist bei Mobilgeräten am stärksten verbreitet und daher ein beliebtes Angriffsziel für Cyberkriminelle. Mit 3.246.284 neuer Android-Schaddateien im Jahr 2016 haben die G DATA Sicherheitsexperten erneut einen Negativ-Rekord verzeichnet. Zum Vorjahr stieg der Wert um fast 40 Prozent. Über die aktuelle Bedrohungslage und Lösungen informieren die G DATA Sicherheitsexperten auf dem Mobile World Congress in Barcelona vom 27. Februar bis 2. März 2017, Halle 6 Stand 6B40.



