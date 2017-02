Liebe Leser,

wenn die Sache nicht so ernst wäre, dann würde sich die Piraeus Bank wohl als Hauptdarsteller in so manchem schlechten Scherz wiederfinden. Denn nicht nur hat Piraeus einen Marktanteil von 30 Prozent und sitzt auf dem höchsten Prozentsatz an faulen Krediten bei den führenden Banken Griechenlands, die Bank hat zudem keinen Chef. - Und zwar seit mehr als einem Jahr.

Wie die "Financial Times" berichtet, steht die größte Bank Griechenlands unter zunehmendem Druck, im ...

