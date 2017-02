Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Steinhoff von 4,95 auf 5,35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Shoprite-Deal sei vom Tisch und es sei an der Zeit, wieder das Wachstum aus eigener Kraft und die jüngsten Zukäufe in den Fokus zu rücken, schrieb Analyst Charlie Muir-Sands in einer Studie vom Mittwoch. Letztere sollten den Konzernumsatz erheblich ankurbeln./ajx/fbr

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0057 2017-02-22/13:18

ISIN: NL0011375019