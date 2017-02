Berlin (ots) - Die Berliner Grünen haben die Bundesregierung aufgefordert, die Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen.



Die migrationspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Canan Bayram, sagte im Inforadio, der Bund müsse seine Bewertung Afghanistans ändern.



"Das Problem ist, dass auf Bundesebene wahrheitswidrig dargestellt wird, dass Afghanistan sicher sei. Aber das weiß jeder, dass das so nicht zutrifft. (...) Man kann Menschen nicht nach Afghanistan abschieben. Die Menschen sind dort an Leib und Leben gefährdet. Das wäre verantwortungslos; das machen wir in Berlin nicht."



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg Inforadio Chef / Chefin vom Dienst Tel.: 030 - 97993 - 37400 Mail: info@inforadio.de