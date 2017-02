IRW-PRESS: NUTRITIONAL HIGH INTERNATIONAL INC: Nutritional High gibt Neuigkeiten über seine Geschäfte in Pueblo, Colorado bekannt

Nutritional High gibt Neuigkeiten über seine Geschäfte in Pueblo, Colorado bekannt

Toronto, Ontario - Toronto, Ontario - Nutritional High International Inc. (Das Unternehmen oder Nutritional High) (CSE: EAT, OTCQB: SPLIF, FRANKFURT:2NU) freut sich, die folgenden Neuigkeiten hinsichtlich seiner Geschäfte mit der THC-Extraktion in Pueblo, Colorado, USA, bekannt zu geben.

Jim Frazier, CEO von Nutritional High, erklärte hierzu: Wir sind mit dem derzeitigen Fortschritt des Pueblo-Werkes sehr zufrieden und freuen uns über den Anlauf der Ölproduktion für das Bulk-Geschäft bei Palo Verde. Mit der Fachkenntnis und Unterstützung des Teams von Nutritional High fertigt Palo Verde ein Premiumöl von hoher Qualität, das wohl auch entsprechende Preise erzielen wird. Wir unterstützen die Effizienz bei Palo Verde auch weiterhin durch Prozessoptimierung, weitere Ausrüstungen zur Durchsatzsteigerung und innovative Ansätze und sind daher zuversichtlich, dass die Geschäfte in Colorado ein großer Erfolg werden. Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit Palo Verde in den kommenden Monaten und auf die Markteinführung einer Reihe von neuen Produktlinien mit Cannabisöl und Esswaren.

Palo Verde LLC, das Konzessionsunternehmen von Nutritional High in Colorado, forciert die Extraktion und den Umsatz seines Öls für den Massenabsatz. Mit der Hilfe der Mitarbeiter von Nutritional High konnte Palo Verde seine Abläufe erfolgreich optimieren, den Ertrag der Ölextraktion maximieren und Verfahrensweisen entwickeln, um das Durchsatzvermögen zu steigern. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen eine in Deutschland hergestellte Destillieranlage neuester Bauart erworben, die es an Palo Verde verpachtet. Die Anlage ist bereits an das Pueblo-Werk geliefert worden. Die Anlage kombiniert einen Dünnschichtdampfer mit einem Kondensator in einem einzigen Gerät und kann bis zu 1,5 l Öl pro Stunde zu Destillat verarbeiten. Nach der Installation wird Palo Verde durch die wesentlich höhere Kapazität aller Voraussicht nach zusätzliche Gewinne erwirtschaften.

Der Kauf dieser Anlage könnte auch den Auftakt für einen weiteren potenziellen Geschäftszweig darstellen, in dem von anderen Herstellern von CBD-Produkten bezogenes Öl niedriger Qualität zu Destillat in Premiumqualität verarbeitet wird. Der Direktor von Palo Verde David Johnson sagte dazu: Der Großhandelspreis für Butan-Haschöl niedriger Qualität liegt in Colorado bei 10 US-Dollar/Gramm und der Preis für destilliertes Öl wird auf 25-30 US-Dollar/Gramm geschätzt. Bei unseren niedrigen Produktionskosten erklärt sich das hier vorhandene wirtschaftliche Potenzial von selbst.

Nutritional High bewertet derzeit verschiedene Möglichkeiten einer zusätzlichen Anlage für Flüssigkeitsabscheidung/Konzentrierung, mit der Palo Verde seine Kapazität weiter steigern könnte.

Zusätzlich zur Anwerbung von Mitarbeitern in Voll- und Teilzeit hat sich Palo Verde auch an der Verkaufsfront weiterentwickelt, indem es das Vertriebsteam einer Fremdfirma mit der Verpackung und Auslieferung der Produkte beauftragt hat, um seine Marktreichweite in Colorado zu sichern und den Absatz der Produkte direkt nach der Fertigung zu erleichtern.

Das Unternehmen hat weiterhin Abfüllvorrichtungen gekauft und an Palo Verde verpachtet, die der Herstellung von Vape Pen-Kartuschen, Einwegprodukten, Gelatinekapseln, Tinkturen und Dab-Sticks dienen. Der CEO von Nutritional High Jim Frazier erklärte: Diese Anlage hat sehr hohe Durchsatzraten und wir gehen davon aus, dass sie Palo Verde in die Lage versetzen werden, einen bedeutenden Marktanteil für dieses Produkt in Colorado zu erringen. Die Waren werden von Palo Verde voraussichtlich unter dem Markennamen FLI vertrieben.

Sobald diese ölbasierten Produkte auf dem Markt sind, plant Nutritional High, Palo Verde bei der Einführung verschiedener Linien essbarer Erzeugnisse zu unterstützen. Die Entwicklung dieser verzehrbaren Produkte ist bereits im Gange.

Weiterhin untersucht das Unternehmen verschiedene Strategien für die vorteilhafte Nutzung der Infrastruktur in seinem Pueblo-Werk, einschließlich eines potenziellen Farm-Out der leeren Lagerhäuser und des Brachlandes an Drittfirmen zur Errichtung von Anbaueinrichtungen. Das Unternehmen hat die Absicht, innovative Technologien einzusetzen, um automatisierte Anbaueinrichtungen aufzubauen, die konsistente und genetisch stabile Produkte liefern. Palo Verde wird so die Qualität seiner mit THC versetzten Produkte weiter verbessern können.

Über Nutritional High International Inc.

Nutritional High konzentriert sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Produkten und landesweit anerkannten Marken der Branchen für Hanf- und Marihuanaaufgussprodukte, einschließlich Nahrungsmittel und Ölextrakte zur alimentären und medizinischen Anwendung bzw. als Genussmittel für Erwachsene. Das Unternehmen ist ausschließlich über lizenzierte Einrichtungen in Rechtsstaaten tätig, in denen solche Aktivitäten genehmigt und per Gesetz reguliert werden.

Um aktuelle Informationen über die Aktivitäten und wichtigsten Presseaussendungen des Unternehmens sowie andere Pressemitteilungen zu erhalten, folgen Sie bitte Nutritional High auf Facebook, Twitter, Instagram und Google+ oder besuchen die Website des Unternehmens unter www.nutritionalhigh.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

David Posner, Chairman of the Board Nutritional High International Inc. 647-985-6727 E-Mail: dposner@nutritionalhigh.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE, OTC MARKETS GROUP INC UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN SIE DIESBEZÜGLICH AUCH KEINE VERANTWORTUNG.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen basieren. Diese Aussagen sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse ausgelegt werden. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungskennzahlen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Solche Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Einreichung der relevanten Dokumentation innerhalb der erforderlichen Fristen und im Einklang mit den relevanten behördlichen Anforderungen, den Abschluss des Erwerbs der entsprechenden Immobilie sowie die Aufbringung einer ausreichenden Finanzierung, um die Geschäftsstrategie des Unternehmens umzusetzen. Es gibt keine Gewissheit, dass eines dieser Ereignisse eintreten wird. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich solche Annahmen als korrekt erweisen. Wir sind nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um damit neuen Ereignissen oder Umständen gerecht zu werden.

Die Wertpapiere des Unternehmens wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher nicht an oder zugunsten von US-amerikanischen Bürgern oder sogenannten U.S. Persons (wie in Vorschrift S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierungsanforderung erteilt wurde. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Darüber hinaus gibt es auch bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sämtliche hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit gemäß diesem vorsorglichen Hinweis qualifiziert und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu veröffentlichen, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen zu beschreiben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38993 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38993&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA67068 41096

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA6706841096

AXC0166 2017-02-22/13:32