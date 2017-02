Berlin - In einem schriftlichen Appell an die Premierministerin von Bangladesch, Sheikh Hasina, und an die lokale Vereinigung der Textilunternehmen (BGMEA) setzen sich der Handelsverband Deutschland (HDE), der Gesamtverband textil+mode, die Kampagne für Saubere Kleidung (CCC) und der DGB für die Wahrung internationaler Menschenrechtsstandards im Textilsektor ein, so der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...