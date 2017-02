Berlin - Das Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch den Gesetzentwurf zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht beschlossen, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Hierzu erklärt Stephan Mayer, der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: "Mit dem heutigen Beschluss des Bundeskabinetts zum "Entwurf eines Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht" werden Teile des Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz vom 9.

Den vollständigen Artikel lesen ...