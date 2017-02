Die EU-Kommission hat erneut den hohen Überschuss in der deutschen Leistungsbilanz moniert. Es deute auch nichts auf eine Korrektur des Ungleichgewichts hin, erklärte die Brüsseler Behörde.

Die EU-Kommission hat Deutschland wegen hoher Exportüberschüsse erneut zu mehr Investitionen aufgefordert. "Der anhaltend hohe Leistungsbilanzüberschuss hat grenzüberschreitende Relevanz und spiegelt überschüssige Einsparungen und gedämpfte Investitionen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich wider", hieß es in den am Mittwoch veröffentlichten länderspezifischen Empfehlungen der Brüsseler Behörde. Eine dynamischere Binnennachfrage in Deutschland würde dabei helfen, die niedrige Inflation zu erhöhen und die Entschuldung in den besonders betroffenen Mitgliedsländern zu erleichtern. Die öffentlichen Investitionen hätten zwar zugenommen, wirkten im Vergleich zur Wirtschaftsleistung aber immer noch niedrig. "Weitere politische Maßnahmen sollten ...

