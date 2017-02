DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Tags des Verteidigers des Vaterlandes" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.355,70 -0,18% +5,34% Euro-Stoxx-50 3.331,70 -0,23% +1,25% Stoxx-50 3.091,22 -0,03% +2,68% DAX 11.977,41 +0,08% +4,32% FTSE 7.283,55 +0,12% +1,97% CAC 4.885,85 -0,06% +0,48% Nikkei-225 19.379,87 -0,01% +1,39% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,19 +72

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,04 54,33 -0,5% -0,29 -2,5% Brent/ICE 56,44 56,66 -0,4% -0,22 -1,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,50 1.235,90 +0,1% +1,60 +7,5% Silber (Spot) 18,00 17,99 +0,0% +0,01 +13,0% Platin (Spot) 1.001,50 1.003,50 -0,2% -2,00 +10,8% Kupfer-Future 2,71 2,75 -1,2% -0,03 +8,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nachdem die großen US-Aktienindizes am Dienstag auf neue Rekordstände geklettert sind, scheint sich für Mittwoch eine Verschnaufpause an der Wall Street abzuzeichnen. Der Future auf den S&P-500 deutet auf geringfügige Verluste zum Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Viele Anleger dürften das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung abwarten, das um 20.00 Uhr MEZ veröffentlicht werden soll. An Konjunkturdaten stehen nur die Verkäufe bestehender Häuser aus dem Januar zur Veröffentlichung an. Nach Börsenschluss werden Tesla und HP Geschäftszahlen vorlegen.

Die Aktien der Banken JP Morgan und Morgan Stanley könnten von einem großen Auftrag profitieren. Sie werden nach Angaben informierter Personen gemeinsam mit der Bank HSBC den Börsengang des saudischen Ölkonzerns Aramco als Leadmanager begleiten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Tesla Motors Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-BE 15:00 Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: +0,9 Punkte zuvor: +0,5 Punkte -US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: -2,8% gg Vm 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 31. Januar/1. Februar

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die guten Vorgaben der Wall Street haben den europäischen Börsen am Mittwoch anfangs Auftrieb gegeben. Der überraschend gut ausgefallene ifo-Index setzte hingegen keine Akzente. Gegen Mittag kommt es zu Gewinnmitnahmen; Anleger warten auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank, das erst nach Börsenschluss in Europa veröffentlicht wird. Der Euro ist erstmals seit Anfang Januar unter die Marke von 1,05 US-Dollar gefallen. Im Devisenhandel verweisen Marktakteure auf die politischen Unsicherheiten in der Eurozone - vor allem mit Blick auf die französische Präsidentschaftswahl. Zugleich könnte das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank am Abend einen falkenhaften Zungenschlag in Sachen US-Zinserhöhung zu Tage fördern, was wiederum den Greenback stützt. Unter den Einzelwerten steigen Thyssenkrupp um fast 5 Prozent. Das Unternehmen hat einen Abnehmer für sein verlustträchtiges brasilianisches Stahlwerk CSA gefunden. Von guten Geschäftszahlen sprechen Händler bei Fresenius und FMC. Fresenius notieren 1,0 Prozent höher, FMC steigen um 2,2 Prozent. Airbus verlieren 1 Prozent. "Gut war eigentlich nur der Cashflow", so ein Marktteilnehmer zu den Geschäftszahlen des Flugzeugbauers. Operativ sei es positiv gelaufen, aber drastische Einmaleffekte hätten im vierten Quartal zahlreiche Schlüsselindikatoren einbrechen lassen. Um 3,7 Prozent nach oben geht es für Lloyds Banking, nachdem die Bank überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Bayer hat aufgrund von Sondereffekten im vierten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Bereinigt konnte Bayer hingegen die Ergebnisse steigern. Bayer tendieren 2,2 Prozent leichter.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:06 Uhr Di, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0500 -0,26% 1,0527 1,0543 -0,2% EUR/JPY 118,7865 -0,55% 119,4455 119,70 -3,4% EUR/CHF 1,0643 +0,03% 1,0640 1,0638 -0,6% EUR/GBP 0,8446 +0,23% 0,8427 1,1829 -0,9% USD/JPY 113,12 -0,30% 113,46 113,54 -3,2% GBP/USD 1,2432 -0,49% 1,2493 1,2470 +0,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die positiven Vorgaben der US-Börsen haben am Mittwoch in Ostasien und Australien für eine weiter zuversichtliche Grundstimmung gesorgt. Zu den Favoriten in Hongkong gehörten Immobilienaktien. Stabilisierte Preise für Wohnimmobilien dämpften Befürchtungen negativer Auswirkungen politischer Maßnahmen gegen eine Überhitzung am Immobilienmarkt, hieß es. China Resources Land verteuerten sich im späten Geschäft um über 4 Prozent, Country Garden um über 5 Prozent. New World Development legten um 3,5 und Wharf Holdings um 3,4 Prozent zu. Besser als der Markt entwickelte sich in Tokio der Stahlsektor mit Spekulationen über weiter steigende Stahlpreise. JFE legten um 3 Prozent zu und Nippon Steel & Sumitomo um 1,8 Prozent. Die zuletzt schwer gebeutelte Toshiba-Aktie schnellte um 22,3 Prozent nach oben. Einem Zeitungsbericht zufolge fordert der unter hohen Abschreibungen leidende Konzern von potenziellen Käufern für sein Speicherchipgeschäft umgerechnet mindestens 17,6 Milliarden Dollar. Damit würde das Unternehmen seine Bilanz deutlich verbessern. Für Rakuten ging es um 9,4 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen einen Aktienrückkauf angekündigt hatte. In Sydney zogen Woolworths um 4,4 Prozent an, nachdem der Einzelhändler im Dezember das stärkstes Umsatzwachstum seit zweieinhalb Jahren verzeichnete. Bei Coca-Cola Amatil (+5,7 Prozent) glich die Ankündigung eines Aktienrückkaufs den gemeldeten Gewinnrückgang mehr als aus. Fortescue Metals verloren nach dem kräftigen Anstieg am Vortag 2,7 Prozent. Der Eisenerzförderer hatte einen Anstieg des Gewinns im ersten Halbjahr und eine höhere Dividende gemeldet. Die Aktie sei zuletzt bereits gut gelaufen, hieß es zu dem Kursminus. Oil Search gewannen 4,9 Prozent, gestützt von einer Kaufempfehlung der Bank of America-Merrill Lynch. In Taiwan waren die Aktien von Apple-Zulieferern gesucht angesichts von Spekulationen über neue technische Funktionen beim nächsten iPhone-Modell. Largan Precision stiegen um 2,7, Calin um 8 und Ability Opto-Electronics um 10 Prozent. Xintec und Shuttle legten ebenfalls um die maximal erlaubten 10 Prozent zu.

CREDIT

Die Risikoprämien (Spreads) im europäischen Kredithandel weiten sich zur Wochenmitte leicht aus. Die Investoren werden etwas vorsichtiger, stehen doch für den März zwei wichtige Termine auf der Agenda. Zum einen wird erwartet, dass Großbritannien mit der Aktivierung des Artikels 50 formell den Austritt aus der EU einleiten wird. Die BayernLB geht davon aus, dass die beginnenden Verhandlungen mit einem harten Brexit endeten und Unternehmen in dieser Erwartung ihre Investitionen im Vereinigten Königreich bereits im Jahresverlauf 2017 deutlich reduzierten.

Zudem finden in den Niederlanden am 15 März die Parlamentswahlen statt. Das davon ausgehende Risiko wird allerdings als überschaubar eingestuft. Auch wenn der EU-kritische Rechtsaußen Geert Wilders mit seiner PVV stärkste Kraft im Parlament werden dürfte, sei mangels fehlender Koalitionspartner eine Regierung mit Wilders-Beteiligung sehr unwahrscheinlich.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Abschreibungen belasten Bayer im 4. Quartal

Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer hat im vierten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Grund waren Abschreibungen und Restrukturierungskosten. Im Gesamtjahr schnitt das Unternehmen hingegen operativ etwas besser ab als erwartet. Für das neue Geschäftsjahr 2017 kündigte Bayer weiteres Wachstum an. Rückenwind erhofft sich der Konzern dabei vor allem durch sein Pharmageschäft.

Deutsche Post erteilt Telekom neuen Großauftrag

Die Deutsche Telekom bindet einen wichtigen Kunden für weitere fünf Jahre. Die Deutsche Post hat mit der Telekom einen neuen Vertrag mit einem Volumen im oberen dreistelligen Millionenbetrag abgeschlossen. Im Kern werde T-Systems für die Post die Rechenzentren, Netze und Arbeitsplatzsysteme betreiben und weiterentwickeln, teilte die Deutsche Telekom mit.

Fresenius setzt sich neue ambitionierte Mittelfristziele

Der Gesundheitskonzern Fresenius will nach dem 13. Rekordjahr in Folge weiter kräftig wachsen. Für 2020 peilt die Fresenius SE & Co KGaA einen Konzernumsatz zwischen 43 und 47 Milliarden Euro an. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 11,2 Prozent. Das Konzernergebnis soll 2020 auf 2,4 bis 2,7 Milliarden Euro steigen.

RWE versucht mit Dividendenversprechen Investoren zu beruhigen

Hohe Abschreibungen und die Belastungen durch die Zahlungen an den Atomfonds haben bei dem Energiekonzern RWE im vergangenen Jahr zu hohen Verlusten geführt. Der Vorstand des Unternehmens will deshalb für 2016 keine Dividende auf Stammaktien zahlen. Um Investoren nicht zu verprellen, versprechen die Essener aber für dieses und die folgenden Jahre eine Mindestdividende von 0,50 Euro je Anteilsschein.

Fotofirma Cewe verdiente 2016 prächtig und wuchs kräftig

Der Fotokonzern Cewe blickt auf ein Jahr 2016 mit kräftigen Zuwächsen zurück. Nach vorläufigen Zahlen fuhr das Unternehmen aus Oldenburg einen um 7 Prozent auf 593,1 Millionen Euro verbesserten Umsatz ein. Zugleich legte das operative Ergebnis überproportional um 29,2 Prozent auf 47 Millionen Euro zu.

Dr. Hönle hofft auf Ergebnissprung in zweiter Jahreshälfte

Das Technologieunternehmen Dr. Hönle hat durch die Verlegung eines Produktionsstandorts im ersten Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang verzeichnet, rechnet jedoch aufgrund von erwarteten Großaufträgen mit einem Ergebnissprung im zweiten Halbjahr.

Airbus schreibt im 4. Quartal wegen A400M-Belastung rote Zahlen

Die hohen Kosten für den Militärtransporter A400M haben Airbus im vierten Quartal unerwartet in die roten Zahlen gedrückt. Der Jahresgewinn brach um fast zwei Drittel ein. Umsatz und operatives Ergebnis lagen dagegen über den Markterwartungen. Die Aktionäre sollen das nicht zu spüren bekommen, die Dividende für das vergangene Jahr soll trotz allem um 4 Prozent auf 1,35 Euro je Aktie steigen.

Corestate wächst weiter und plant hohe Dividenden-Ausschüttung

Der Investment-Manager Corestate ist 2016 kräftig gewachsen. Die Anleger sollen mit einer Dividendenausschüttung von 70 Prozent des bereinigten Konzernjahresüberschusses bedacht werden. Die Gesamtleistung des Luxemburger Unternehmens stieg im abgelaufenen Jahr um 27 Prozent auf 59,7 Millionen Euro.

Iberdrola steigert Gewinn und wird optimistischer

Operative Fortschritte und gute Geschäfte in den USA haben Iberdrola 2016 zu knapp 12 Prozent mehr Gewinn verholfen. Diese Entwicklung lässt den spanischen Versorger zuversichtlicher in die Zukunft schauen. Er strebt nun in den kommenden Jahren höhere Zuwachsraten als in den vergangenen Jahren an. Die Aktionäre will der Konzern mit einer höheren Dividende bedenken.

Indus setzt nach guten Zahlen auf weiteres Wachstum

Die Beteiligungsgesellschaft Indus ist im vergangenen Jahr dank eines starken Endspurts weiter gewachsen. Diese Entwicklung will der SDAX-Konzern im laufenden Jahr fortsetzen. Im vierten Quartal kletterte der Umsatz der Indus Holding AG auf 369 von 354 Millionen Euro.

R. Stahl verdoppelt Ergebnis trotz rückläufigem Umsatz

R. Stahl hat 2016 trotz einem deutlichen Umsatzrückgang dank eines Kostensenkungsprogramms das operatives Ergebnis verdoppelt. Der Umsatz des Anbieters von Produkten und Systemen für den Explosionsschutz sank um 8,4 Prozent auf 286,6 (2015: 312,9) Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg von 3,9 auf 8,4 Millionen Euro.

ABB erwartet Belastung aus Veruntreuung bei Südkorea-Tochter

Ein Fall von Veruntreuung bei der Tochtergesellschaft in Südkorea belastet dem Technologiekonzern ABB finanziell. Der Treasurer der dortigen Tochter soll Unterlagen gefälscht sowie mit Dritten zusammengearbeitet zu haben, um Unternehmensgelder zu veruntreuen, teilte das Schweizer Unternehmen mit. Der Konzern erwartet wegen der Vorfälle nach derzeitiger Schätzung eine Belastung vor Steuern des Ergebnisses 2016 von etwa 100 Millionen US-Dollar.

Hotelkette Accor freut sich über verbesserten Gewinn

Die französische Hotelkette Accor hat 2016 seinen Nettogewinn um 8,6 Prozent gesteigert. Als Grund nannte das Unternehmen ein starkes viertes Quartal. Den November 2015 mit seinen verheerenden Terrorattacken haben die Hoteliers damit nach eigenen Angaben abgehakt. Zugleich schob sich der Umsatz um 0,9 Prozent auf 5,63 Milliarden Euro vor.

Aramco wählt JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley für Rekord-IPO aus

Der saudische Ölmonopolist Aramco hat JP Morgan, HSBC und Morgan Stanley als Konsortialführer seines geplanten Börsengangs auserkoren. Das Vorhaben dürfte letztlich in das größte IPO aller Zeiten münden, heißt es von Insidern. Dabei werden wohl 5 Prozent des gigantischen Konzerns aufs Börsenparkett gebracht.

Britische Lloyds findet zurück zur Normalität

Die britische Lloyds hat im abgelaufenen Jahr so viel verdient wie seit rund einem Jahrzehnt nicht mehr. Das verdankt der Finanzkonzern insbesondere geringeren Entschädigungszahlungen, die noch 2015 tief ins Kontor geschlagen hatten. Lloyds befindet sich gerade im zweiten von drei Umbaujahren.

Rosneft fährt dank höherer Ölpreise kräftigen Quartalsgewinn ein

Beim staatlich kontrollierten Ölkonzern Rosneft läuft es rund. Der Nettogewinn verdoppelte sich im vierten Quartal vor allem dank steigender Ölpreise und Förderausweitungen im Zuge des Kaufs von PAO Bashneft auf 52 Milliarden Rubel oder umgerechnet 851 Millionen Euro. Zugleich legte der Umsatz um 21,4 Prozent auf 1,49 Billionen Rubel zu.

Telefonica Deutschland schafft 2016 eigene Ziele

Der Telekomdienstleister Telefonica Deutschland hat im Schlussquartal trotz sinkender Serviceumsätze operativ etwas mehr verdient. Im Gesamtjahr sanken die Mobilfunkumsätze wie erwartet angesichts des scharfen Wettbewerbs. Seine Jahresziele schaffte das Unternehmen. Bei den erwarteten Synergien zeigte es sich nun etwas zuversichtlicher.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

