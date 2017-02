Liebe Trader,

beim Verkauf des brasilianischen Stahlwerks CSA in Santa Cruz nahe Rio de Janeiro an den Stahlkonzern Ternium mit Sitz in Luxemburg mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro könnte nun ein weiterer Meilenstein genommen werden - dennoch müssen die Essener rund 900 Millionen Euro aus ihrer Bilanz abschreiben. Das Stahlwerk in Brasilien steht nämlich um den entsprechenden Verlustbetrag noch in den Büchern des Konzerns. Dem Verkauf müssen allerdings noch die zuständigen Wettbewerbsbehörden noch zustimmen. Aus technischer Sicht präsentiert sich das Wertpapier von Thyssen Krupp durchaus positiv und konnte im Dezember über einen langfristigen Abwärtstrend seit 2007 ausbrechen und im Januar dieses Jahres bereits ein Verlaufshoch von 24,61 Euro markieren. Zwar steckt das Papier des Stahlriesen seit Ende 2016 in einer sukzessiven Seitwärtsbewegung fest, sammelt offenbar aber Kräfte für einen weiteren Aufwärtsschub, dieser könnte sogar bald einsetzen und direkt zu den Jahreshochs aus 2015 weiter aufwärts führen. Hierdurch dürfte auch das im Dezember etablierte Kaufsignal weiter umgesetzt werden und macht ein Long-Investment auf kurz- bis mittelfristiger Sicht durchaus interessant.

Long-Chance:

Mit dem heutigen Kurssprung direkt an die Jahreshochs aus Januar 2016 signalisieren Marktteilnehmer eine überaus starke Käuferschicht und könnten bei einem nachhaltigen Ausbruch darüber direkt zu den Hochs aus 2015 bei 26,43 Euro hoch marschieren. Übergeordnet steht aber die runde Kursmarke von 30,00 Euro im Fokus der Anleger, worauf Investoren jetzt über entsprechende Long-instrumente setzen können - defensive Interessenten warten hingegen erst noch einen Kursprung über die aktuellen Jahreshochs von 24,61 Euro ab und steigen erst später ein. Abgesichert sollte ein Investment allerdings noch knapp unterhalb des Niveaus von 22,10 Euro, falls es zu einem unerwartet tiefen Rücksetzer kommen sollte. Sehr deutlich eintrüben dürfte sich der Chart der Thyssen Krupp-Aktie bei einem Rückfall unter die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 21,57 Euro. In diesem Fall drohen nämlich direkte Rücksetzer bis in den runden Bereich von zunächst 20,00 Euro, darunter sogar auf 16,59 Euro.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 24,66 Euro

Kursziel: 26,43 / 30,00 Euro

Stopp: < 22,10 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,56 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Thyssen Krupp AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 24,30 Euro; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

