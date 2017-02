Berlin (ots) -



In Cottbus und im rbb Fernsehen dreht sich am kommenden Sonntag (26.2.2017) alles um den Karneval. Die Lausitzmetropole erwartet rund 4.000 Aktive und 80.000 Schaulustige zum "Zug der fröhlichen Leute", dem größten Karnevalszug in Ostdeutschland.



Ab 14.00 Uhr überträgt der rbb zweieinhalb Stunden live, wie sich über 80 geschmückte Trucks, Musikkapellen, Reiter, Kutschen sowie närrisches Fußvolk den Weg durch die Stadt bahnen. Die rbb-Reporter Christian Matthèe und Janna Falkenstein sammeln Impressionen, Andreas Rausch aus dem rbb-Studio Cottbus und der Experte des Lausitzer Karneval Verbandes, Klaus Schumann, vermitteln dazu interessante Fakten.



Am Sonntagabend (26.2., 20.15 Uhr) lädt die TV-Gala "Heut' steppt der Adler" zum Mitfeiern ein. Das stimmungsvolle Zweieinhalb-Stunden-Programm gestalten rund 300 Karnevalisten aus allen Teilen der Region. Sie kommen u. a. aus Eggersdorf und Strausberg, Berlin, vom Schorbuser Karneval Club und dem Karnevalclub Ruhland. Der rbb hat die Gala am 28. Januar in der Stadthalle Cottbus aufgezeichnet. Mehr im Internet unter www.rbb-online.de/fernsehen.



