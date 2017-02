BSI verleiht Zoho das Zertifikat für ihr Informationssicherheitsmanagement

Zoho Corp. hat heute bekanntgegeben, dass es vom British Standard Institute (BSI) das Zertifikat ISO/IEC 27001:2013 für sein Informationssicherheitsmanagement-System erhalten hat. Das Information Security Management System umfasst Zoho.com, ManageEngine, WebNMS und Support, der von Zoho Corp. bereitgestellt wir.

ISO/IEC 27001:2013 schreibt die Anforderungen für die Einrichtung, Implementierung, Pflege und Verbesserung des Informationssicherheitsmanagements innerhalb einer Organisation fest. Das Zertifikat wird an Unternehmen verliehen, die den geltenden globalen Standards entsprechen.

"Für Zoho ist Datenschutz schon immer eine Priorität", sagt Sridhar Vembu, CEO von Zoho Corp. "Wir freuen uns sehr, dass wir die ISO/IEC 27001:2013-Zertifizierung erhalten haben. Es ist ein Beweis für unser Engagement für Informationssicherheit. Wir schätzen das Vertrauen, dass unsere Kunden in uns setzen, wenn sie unsere Produkte verwenden, und wir werden auch weiterhin alles dafür tun, dass Zoho eine sichere Plattform für Unternehmen bleibt."

2016 hat Zoho zwei Rechenzentren in Europa eröffnet eines in Amsterdam und ein weiteres in Dublin um sicherzustellen, dass die Daten der europäischen Kunden auch innerhalb des Kontinents bleiben. Zoho hat zudem www.zoho.eu ins Leben gerufen, um der schnell wachsenden Kundenbasis in Europa gerecht zu werden.

Die ISO/IEC 27000-Reihe umfasst Standards der Informationssicherheit, die gemeinsam von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und der International Electrotechnical Commission (IEC) veröffentlicht werden.

Zohos ISO/IEC 27001:2013-Zertifikat ist rückwirkend ab dem 22.August 2016 gültig.

Über Zoho

Zoho stellt das Betriebssystem für Unternehmen bereit eine Cloud-Plattform mit allen Applikationen, mit denen sich Geschäftsaktivitäten komplett über die Cloud abwickeln lassen. Zoho stellt mit Zoho Campaigns, CRM und Desk Applikationen für die Bereiche Marketing, Vertrieb und Kundenunterstützung zur Verfügung. Damit können Unternehmen Kunden akquirieren und betreuen. Mit Zohos Anwendungen Office, Mail und Docs aus den Sparten Produktivität und Zusammenarbeit haben Mitarbeiter die Möglichkeit, Inhalte zu erstellen, zu speichern und zu verteilen. Zusätzlich verfügt Zoho mit Books, People und Recruit über Anwendungen für die Finanz- und Personalverwaltung.

Mittlerweile vertrauen weltweit mehr als 20 Millionen User in Hunderttausenden von Unternehmen auf die Lösungen von Zoho. Anwender können die komplette Zoho Suite oder einzelne Applikationen nutzen. Die Lösungen von Zoho sind direkt über Zoho.com oder Hunderte von Partnern verfügbar.

Zoho ist ein Unternehmensbereich der Zoho Corp. Das Unternehmen mit mehr als 4.000 Mitarbeitern befindet sich in Privatbesitz und ist seit seiner Gründung profitabel. Der Firmensitz von Zoho befindet sich Pleasanton (Kalifornien), das internationale Hauptquartier in Chennai (Indien). Zudem unterhält Zoho Büros in Austin, London, Tokio und Peking.

www.zoho.com

