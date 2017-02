Es gab schon mehr Gelegenheiten, über den neuen US-Präsidenten den Kopf zu schütteln, als dieser Tage im Amt ist. So etwas ist so noch nie dagewesen: einer der mächtigsten Menschen der Welt erzählt Unsinn. Zuletzt wies er am Wochenende mit Blick auf die Konsequenzen freier Einreise darauf hin, "was gestern Nacht in Schweden" passiert sein… wo absolut nichts passiert war. Oder er erklärte, dass kein Präsident seit Ronald Reagan mit so vielen Wahlmännerstimmen gewählt worden sei wie er. Jeder kann leicht nachprüfen, dass das unwahr ist, nur George W. Bush hatte bei seinen Wahlsiegen weniger Wahlmänner. Bush Senior, Clinton und Obama hatten alle mehr.

Seine Beraterin Conway, die selbst auf dem heißen Stuhl sitzt, nachdem sie mit dem Emblem des Weißen Hauses im Hintergrund aufgefordert hatte, Ivanka Trumps Mode-Artikel zu kaufen, hatte das bereits nach der seltsam kindischen Diskussion über die Zuschauerzahl bei Trumps Vereidigung skizziert: Der Präsident verfügt nun einmal über "alternative Fakten".

Die Anleger picken sich nur die Rosinen heraus

Wieso sind die Aktienmärkte nicht längst in Panik ausgebrochen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...