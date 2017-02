Die Analysten der Erste Group haben ihre Empfehlung für die Aktien des Flughafen Wien von "Hold" auf "Accumulate" angehoben. Das Kursziel wurde zudem von 26,50 Euro auf 29,50 Euro nach oben revidiert.

Das neue Kursziel ergibt sich aus den angepassten Prognosen der Erste-Analystin Vladimira Urbankova. Für 2016 wurde ein Einmaleffekt für die Vollkonsolidierung des Flughafen Malta miteinbezogen. Dieser sollte das operative Ergebnis sowie den Nettogewinn positiv beeinflussen, schreibt die Expertin.

Für 2017 wurden lediglich kleine Anpassungen bei den Prognosen vorgenommen. Mögliche Investitionen für den Bau einer dritten Piste wurden nicht in die Schätzungen inkludiert. Urbankova begründet dies mit der noch bestehenden Unsicherheit und möglichen Verzögerungen, die hier noch zu erwarten sind.

Anfang Februar hat das Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) überraschend entschieden, die Errichtung der 3. Piste auf dem Flughafen Wien zu untersagen und damit für großes Aufsehen gesorgt. Der Flughafen Wien will auf jeden Fall außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof und wahrscheinlich Einspruch beim Verfassungsgerichtshof gegen das Urteil einlegen.

Auf das Kursziel der Flughafen-Aktie hat die Entscheidung aber vom derzeitigen Standpunkt aus kaum Einfluss, schreibt die Erste-Expertin weiter. Auf den ersten Blick erscheine das Urteil negativ, da es die langfristigen Wachstumsaussichten des Airports schwächen könnte. Allerdings würde es die Investitionskosten des Unternehmens deutlich reduzieren, sollte die dritte Piste am Ende nicht bewilligt werden.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 1,95 Euro für 2016, sowie 1,49 bzw. 1,60 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,62 Euro für 2016, sowie 0,65 bzw. 0,70 Euro für 2017 bzw. 2018.

An der Wiener Börse notierten die Aktien des Flughafen Wien am Mittwochnachmittag bei 26,095 Euro und einem Plus von 0,17 Prozent.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) bel/ste

AFA0068 2017-02-22/14:05

ISIN: AT00000VIE62