Das platzsparende Design der neuen Anschlüsse ermöglicht das Einstecken von SIM- und Micro-SD-Karten

TE Connectivity (TE), ein globaler Marktführer im Bereich Verbindungstechnologie und Sensoren, hat heute seinen 3-in-2-Kartenanschluss angekündigt die ideale Lösung für SIM- sowie SD-Karten-Konnektivität in Mobiltelefonen, Tablets, ultraportablen Geräten und PCs. Das platzsparende Design dieses Kartenanschlusses besitzt zwei Schächte, die entweder zwei SIM-Karten oder eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte aufnehmen können. Das Design spart etwa 20 Prozent PCB-Platz im Vergleich zu anderen Kombo-Kartenanschlüssen.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170222005008/de/

TE Connectivity's new 3-in-2 Card Connector connects SIM cards and micro SD cards for cell phones, laptops, and other devices. (Photo: Business Wire)

TEs neuer 3-in-2-Kartenanschluss besitzt ein neues Kontaktdesign mit Knickschutz, das verhindert, dass Karten beim Einstecken und Entfernen beschädigt werden, und sorgt so für stabilere Verbindungen als die Konkurrenzprodukte. Seine platzsparende Ausführung integriert eine Push-Pin-Lösung mit einer mechanischen Einrastfunktion. Darüber hinaus hilft eine bessere Koplanaritätskontrolle im Anschluss sicherzustellen, dass weniger Defekte auftreten und das Verlöten während des Fertigungsprozesses erleichtert wird.

"Gerätehersteller wollen eine hohe Dichte und möchten ihren Endnutzern Flexibilität bieten. Unser neuer 3-in-2-Kartenanschluss bietet beides", so Tommy Yu, Produktmanager Data and Devices bei TE Connectivity. "Unsere Ingenieure haben einen kleineren, stabileren Anschluss entwickelt, der für zuverlässigere Verbindungen sorgt und ein kompakteres Design für Mobilgeräte ermöglicht."

Über TE Connectivity

TE Connectivity (NYSE: TEL) ist mit einem Wert von 12 Milliarden US-Dollar ein globaler Technologieführer. Unser Engagement für Innovation ermöglicht Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnik, Energie, Datenkommunikation und im Privathaushalt. TEs unvergleichliche Bandbreite an Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen, die sich in den härtesten Umgebungen bewährt haben, trägt zum Aufbau einer sichereren, umweltfreundlicheren, intelligenteren und besser vernetzten Welt bei. Mit 75.000 Mitarbeitern davon mehr als 7.000 Ingenieure die mit unseren Kunden in knapp 150 Ländern arbeiten, stellen wir getreu unseres Mottos "EVERY CONNECTION COUNTS" sicher, dass jede Verbindung zählt www.TE.com.

TE Connectivity, TE, TE connectivity (Logo) und EVERY CONNECTION COUNTS (JEDE VERBINDUNG ZÄHLT) sind Warenzeichen der TE Connectivity Ltd. Unternehmensfamilie.

Andere Logos, Produkte und/oder Firmennamen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170222005008/de/

Contacts:

TE Connectivity

Robert Brockman, 717-986-7326

robert.brockman@te.com