Wien - Manuela Fröhlich übernimmt Anfang März den Posten als Global Head of Business Development bei der LRI Gruppe, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser Funktion zeichne sie für den weiteren Ausbau des internationalen Geschäftes der UCITS-Plattform und AIFM-Plattform von LRI verantwortlich. Dabei werde sie sowohl an der Akquise neuer Asset-Management-Kunden, als auch beim Aufbau eines internationalen Vertriebsnetzwerkes beteiligt sein, erkläre LRI in einer Presseaussendung.

Den vollständigen Artikel lesen ...