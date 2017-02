Wien - Der US-Investmentriese Vanguard will zum Platzhirsch auf dem europäischen ETF-Markt werden, so die Experten von "FONDS professionell".Die Fondsgesellschaft bereite sich darauf vor, vom Trend zu passiven Produkten in Europa kräftig zu profitieren, berichte Bloomberg.Vanguard gehe davon aus, dass der Anteil passiver Investments am europäischen Markt in den kommenden zehn bis 15 Jahren von 15 auf mehr als 30 Prozent anwachsen werde, insbesondere wegen steigender Kosten durch Regulierung, die vor allem aktive Asset Manager treffen würden. In den USA sei Vanguard, 1975 gegründet, bereits einer der größten Indexfondsanbieter.

