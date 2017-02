Unterföhring (ots) - - Regelmäßige Highlights aus der EHF Champions League, von der ATP World Tour und aus der Golfwelt ab sofort zu festen Sendezeiten für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD



- "Tracktime - das Automagazin mit Tim Schrick" ab 26. März sonntagvormittags auf Sky Sport News HD



- Jörg Wontorras neues Talkformat und die Highlight-Zusammenfassungen der 2. Fußball-Bundesliga ab Sommer



Ob Handball, Tennis oder Golf: Ab sofort dürfen sich alle Sportinteressierte bei Sky Sport News HD auf aktuelle Highlights in kompakter Magazin-Form freuen. Zu festen Sendezeiten strahlt Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender diese künftig für jedermann frei empfangbar aus. Das Angebot beinhaltet regelmäßige Highlight-Magazine der EHF Champions League, der ATP World Tour und den wichtigsten Profi-Golfturnieren.



An jedem Spieltag zeigt Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender immer sonntagabends um 21.45 Uhr die Zusammenfassungen der aktuellen Partien der EHF Champions League. Vom Ende der Gruppenphase bis zum EHF Final4 in Köln können Handballfans hier ab sofort die besten Szenen, die wichtigsten Tore und die Stimmen aus der Königsklasse des europäischen Vereinshandballs sehen.



Der Montagabend steht ab sofort fest im Zeichen des Tennis- und des Golfsports. Nach Turnierwochen der ATP World Tour Masters 1000, der ATP World Tour 500 und der ATP World Tour Finals, die live auf Sky Sport übertragen werden, zeigt Sky Sport News HD immer montags um 20.30 Uhr eine einstündige Zusammenfassung des jeweiligen Turniers.



Direkt im Anschluss ab 21.30 Uhr steht dann jede Woche für eine halbe Stunde das Geschehen aus der Golfwelt im Mittelpunkt. Zu sehen sein werden dort Zusammenfassungen der zurückliegenden Turniere von der European Tour, der US PGA Tour, von den vier Majors sowie den WGC-Turnieren.



Das neue Automagazin "Tracktime - das Automagazin mit Tim Schrick"



Ebenfalls neu bei Sky Sport News HD ist das Automagazin "Tracktime - das Automagazin mit Tim Schrick", das erstmals am Sonntagvormittag, 26. März ausgestrahlt wird. Hochwertig produziert bietet das neue Format Unterhaltung und informative Testberichte rund ums Auto.



Wontorras Rückkehr und die 2. Bundesliga: Neue Formate ab Sommer



Auf mehr Eigenformate dürfen sich die Zuschauer dann ab Sommer 2017 freuen. Neben einem neuen Talkformat mit Jörg Wontorra werden auf Sky Sport News HD ab der Saison 2017/18 an jedem Spieltag freitag- und sonntagabends die ersten Highlights der 2. Bundesliga im Free-TV zu sehen sein.



Sky Sport News HD empfangen und täglich topaktuelle Sportnachrichten sehen



Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damit für alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Umfassend und topaktuell berichtet Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender im Rolling-News-Prinzip aus der Welt des Sports. Mit einem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist Sky Sport News HD immer ganz nah dran am Geschehen und informiert über alle wichtigen Sportereignisse in Deutschland.



Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen die Empfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver, IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tuner führen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist Sky Sport News HD seit dem 1. Dezember gelistet und empfangbar. Bei älteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktiv durchzuführen.



Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.



Highlight-Magazine in den kommenden Wochen auf Sky Sport News HD



Sonntags, 21.45 Uhr: Das EHF Champions League Highlight-Magazin am 26.2. (12. Spieltag), 5.3. (13. Spieltag), 12.3. (14. Spieltag) und 26.3. (Achtlefinal-Hinspiele)



Montags, 20.30 Uhr: Das ATP World Tour Highlight-Magazin am 27.2. (Rio de Janeiro), 6.3. (Dubai) und 20.3. (Indian Wells)



Montags, 21.30 Uhr: Das Golf Highlight-Magazin am 27.2., 6.3., 13.3., 20.3., 27.3.



Sonntag, 26.3., 9.45 Uhr: "Tracktime - das Automagazin mit Tim Schrick", die erste Folge



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089/ 9958-6883 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland