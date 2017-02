IC Insights zufolge investiert der Funkchip-Riese Qualcomm (WKN:883121) nach Intel (WKN:855681) so viel wie kein anderer Chip-Hersteller in Forschung und Entwicklung (F&E).



Qualcomms hohe F&E-Aufwendungen (5,15 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr 2016) sind notwendig, um seinen Vorsprung im Bereich Drahtlos-Technologie und Mobil-Prozessoren weiterhin aufrechtzuerhalten, sowie die Erschließung neuer Märkte, wie beispielsweise das Internet der Dinge und Rechenzentren, voranzutreiben.



Nichtsdestotrotz bedeuten die F&E-Aufwendungen des vergangenen Jahres von 5,15 Mrd. US-Dollar einen Rückgang gegenüber dem Geschäftsjahr 2015, in dem Qualcomm noch 5,49 US-Dollar in F&E investierte.



In diesem Artikel würde ich gerne auf die Hauptfaktoren eingehen, die zu diesem Investitionsrückgang geführt haben. Die Informationen basieren auf ...

