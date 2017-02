Berlin - Die Bundesregierung hat laut Medienberichten "Maßnahmen für eine konsequentere Abschiebepraxis auf den Weg gebracht", so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das Kabinett beschloss demnach am Mittwoch in Berlin einen Gesetzentwurf, mit dem vor gut zwei Wochen getroffene Beschlüsse von Bund und Ländern umgesetzt werden sollen.

Den vollständigen Artikel lesen ...