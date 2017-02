Nach Milliarden-Verlusten zieht Thyssenkrupp einen Schlussstrich unter sein Stahlgeschäft in Amerika. Der Essener Konzern veräußert sein brasilianisches Stahlwerk CSA für 1,5 Milliarden Euro an den Konkurrenten Ternium. Das drückt zwar die Schulden, führt im laufenden Geschäftsjahr aber zu einem Verlust, wie Finanzchef Guido Kerkhoff am Mittwoch...

