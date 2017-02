Frankfurt (ots) -



Kontinuierlich erstklassige Ergebnisse bei Berufschancen und Karriereförderung: Bereits zum siebten Mal in Folge ist die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) neben namhaften Unternehmen wie Edeka, Merck und dem TÜV Rheinland als "Top Employer Deutschland" ausgezeichnet worden. Vergeben wird das begehrte Siegel vom international renommierten "Top Employers Institute" in Amsterdam, das Unternehmen hinsichtlich ihrer Personalführung und -strategie bewertet.



Die Zertifizierung als "Top Employer" bildet den erfolgreichen Abschluss eines mehrstufigen Bewertungsprozesses durch das Institut. Dabei stehen vor allem die Bedingungen und Perspektiven für die Mitarbeiter eines Unternehmens auf dem Prüfstand. Auch für 2017 konnte die DVAG mit leistungsorientierten Aufstiegsmöglichkeiten für ihre selbstständigen Vermögensberater und mit ihrer Talentstrategie überzeugen: Über 70 Mio. Euro investiert das Unternehmen jährlich in die Aus- und Weiterbildung und nimmt damit in der Finanzbranche eine Vorreiterrolle ein. Markantes Beispiel: Mit der "Führungsakademie für Vermögensberatung" steht den Finanzexperten der DVAG eine zentrale Einrichtung zur Verfügung, die gezielt Managementwissen und Führungskompetenz vermittelt.



Dr. Dirk Reiffenrath, Vorstandsmitglied der Deutschen Vermögensberatung, freut sich über die Auszeichnung: "Die erneute Zertifizierung als Top Employer bestätigt einmal mehr das erfolgreiche Engagement der DVAG bei der professionellen Karriereentwicklung. Gleichzeitig ist die Prämierung für uns Ansporn, als Betreuungs- und Servicegesellschaft auch weiterhin optimale Voraussetzungen zu schaffen, damit sich das Potenzial der selbstständigen Vermögensberater voll entfalten kann."



Über die Deutsche Vermögensberatung (DVAG)



Mit rund 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut die Deutsche Vermögensberatung ca. 6 Millionen Kunden rund um die Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breite Bevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbau für jeden!". Die Deutsche Vermögensberatung wurde 1975 von Dr. Reinfried Pohl (1928-2014) gegründet. Andreas Pohl ist seit 2014 Vorsitzender des Vorstands des Familienunternehmens. Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten finden Sie unter www.dvag.de.



