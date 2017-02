Der Verfassungsschutzpräsident sieht eine anhaltend hohe Terrorgefahr in Deutschland. Ein Leben im Normalzustand gibt es aus seiner Sicht nicht mehr. Maaßen warnt auch vor Radikalisierung im Internet.

Die islamistisch-terroristische Szene in Deutschland ist nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) zuletzt stark gewachsen. "Wir zählen inzwischen 1600 Personen zum islamistisch-terroristischen Personenpotenzial", sagte BfV-Präsident Hans-Georg Maaßen am Mittwoch auf dem Europäischen Polizeikongress in Berlin. Gegen Ende des Jahres 2016 lag die Zahl noch bei rund 1200 Personen. Als islamistische "Gefährder" - Menschen, denen ein Anschlag zugetraut wird - hatte das Bundeskriminalamt zuletzt rund 570 Menschen geführt.

Maaßen ...

