Er mag das Graumäusige nicht und zu viel Authentizität erst recht nicht. Die gut geprobte Rolle ist ihm lieber. Stefan Wachtel coacht die Großen der Wirtschaft - und bringt sie vom Expertenmodus in den Executive Modus.

Sein Auftritt ist schillernd. Stefan Wachtel trägt keine klassischen dunkelblauen Anzüge wie die scheinbar uniformierten Banker und Berater. Sein Dress ist ein Statement. Der blaue Anzug ist knallblau, die Nadelstreifen sind extrem und die Krawatte changiert irgendwo zwischen Lila und Pink. Kein Wunder, denn der Management-Coach ist gegen das "Graumäusige", gegen die Langeweile, aber auch gegen das Abgehobene, wie Handelsblatt-Ressortleiter Daniel Schäfer es auf den Punkt bringt.

Wachtel ist an diesem Abend zu Gast im Handelsblatt Wirtschaftsclub in Frankfurt. Der studierte Germanist und Sprachwissenschaftler stellt sein Buch "Executive Modus - 12 Taktiken für mehr Führungswirkung" vor.

Wirkung ist das große Thema des Coaches. Das größte Problem vieler Manager? "Viele scheitern, weil sie im falschen Film sind", so Wachtel. "Machen Sie sich bewusst, in welchem Film Sie spielen, proben Sie Ihre Rolle." Eine Rolle? Das macht Moderator und Gäste skeptisch. "Wir haben doch Jahrzehnte lang gelernt, dass wir authentisch sein sollen", wirft Schäfer ein. Doch davon will Wachtel nichts wissen. Zu viel Authentizität schade nur. Komplett verstellen und verbiegen müsse man sich aber auch nicht. Es sei wichtiger, authentisch zu wirken als authentisch zu sein.

Schäfer hakt nach. Schließlich habe doch der große Schriftsteller Oscar Wilde einst gesagt: "Sei Du selbst, alle anderen sind schon vergeben." Wachtel kontert mit einer anderen Aussage des Iren. Der habe nämlich auch gesagt, dass die Natürlichkeit die schwierigste aller Posen sei. Auf die richtige Mischung komme es an, so Wachtel, die "richtige Balance zwischen Rolle und ...

