Die USA sehen Hinweise für den Bau von Raketen-Stellungen und kritisieren die Aktivitäten als illegal. China wiegelt ab: Es führe "normale Bautätigkeiten auf seinem eigenem Territorium aus", sagt ein Sprecher.

China treibt trotz Warnungen der USA den militärischen Ausbau seiner Stützpunkte auf künstlichen Inseln im Südchinesischen Meer voran. Damit untermauert das Land seinen Gebietsanspruch in einer der wichtigsten Schifffahrtsregion der Welt. "China führt normale Bautätigkeiten auf seinem eigenem Territorium aus", erklärte ein Sprecher des Außenministeriums am Mittwoch in Peking mit Blick auf US-Berichte, die Inseln würden aufgerüstet. "Das beinhaltet die Verlegung geeigneter Verteidigungsmöglichkeiten, wie es dem normalen Recht nach internationalen Gesetzen für souveräne Staaten entspricht."

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat die Aktivitäten ...

