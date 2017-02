Die größten Hindernisse für die Opel-Übernahme sind aus dem Weg geschafft. Die Politik hofft, dass ein "deutsch-französischer Champion" entsteht. Welche Hürden für eine Einigung noch genommen werden müssen.

Politik und Arbeitnehmervertreter wurden von der Nachricht, dass der französische Autokonzern PSA nach der deutschen GM-Tochter Opel greift, zunächst kalt erwischt. Entsprechend hektisch waren die ersten Reaktionen. Doch seit die ersten Gespräche geführt wurden, ist der offene Widerstand verschwunden. Die ersten Schockreaktionen der Beteiligten sind einer wohlwollenden Grundhaltung gewichen.Die Politik, die anfangs noch leise Kritik an der Kommunikation von GM und PSA übte, gibt sich öffentlich mittlerweile restlos überzeugt. "Bin optimistisch", twitterte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einem Besuch in Rüsselheim am Dienstag.

Und der Thüringische Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) kommentiert die mögliche Übernahme fast wortgleich wie die IG Metall. "Unter den genannten Voraussetzungen kann das Zusammengehen von PSA und Opel zu einer Win-Win-Situation für beide Seiten werden", erklärte der Minister, in dessen Bundesland auch das Werk Eisenach liegt, dessen Zukunft nach einer Übernahme zumindest ungewiss scheint. Aus der deutschen Politik scheint dennoch kein Widerstand mehr zu erwarten.

Und auch die Gewerkschaften ignorieren bisher die düsteren Szenarien der Autoexperten, die Opel vor einer harten Sanierung sehen. Der Gesamtbetriebsrat, der anfangs noch von einer "beispielslosen Verletzung sämtlicher Mitbestimmungsrechte" sprach, gibt mittlerweile gar keine öffentlichen Statements mehr ab. Und wenn, dann sind es öffentliche Mitteilungen, die vor allem die Chancen, die dem Verkauf innewohnen, hervorheben. Die größten Hürden scheinen genommen. Wie man aus Verhandlungskreisen hört, soll der Deal schon vor dem Start des Genfer Autosalons Anfang März zum Abschluss gebracht werden. Zuletzt hieß es aus dem Konzernumfeld, dass schon nächste Woche eine Absichtserklärung, ein sogenannter "Letter of Intent" von PSA bei GM eingehen könnte. Doch damit der Deal zum Erfolg wird, müssen noch etliche offene Fragen beantwortet werden:

Bleiben die Opel-Werke in Deutschland auch langfristig erhalten?Das ist noch nicht sicher. Bisher geht PSA-Chef Carlos Tavares bei seinen Zusagen nicht über das hinaus, was schon Mutterkonzern General Motors den Opelanern zugesagt hatte. Die bisherigen Vereinbarungen ...

