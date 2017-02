FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 22. Februar 2017. Der Aktienmarkt zieht an, während etliche der befragten Anleger weiter die Spanne der vergangenen Woche spielen. Sie könnten auf dem falschen Fuß erwischt werden und gemeinsam mit den Privatanlegern so den Markt weiter nach oben treiben.

Eigentlich hat sich die Zahl positiver Kommentare zum DAX in den vergangenen Tagen nicht wesentlich verändert. Auch sind keine neuen ökonomischen Erkenntnisse hinzugekommen, die den neuerlichen jüngsten Anstieg des DAX - in der wöchentlichen Punktbetrachtung notieren wir einen Zuwachs von 1,4 Prozent - zwingend gerechtfertigt hätten.

Technisch orientierte Analysten sehen das allerdings anders: Für sie befindet sich das Börsenbarometer spätestens jetzt im Aufwärtstrend und hat außerdem noch eine runde Zahl, die 12.000er Marke, überwunden. Doch hat sich trotz des Kursanstiegs des DAX zumindest unter den institutionellen mittelfristig orientierten Akteuren, die die Börse Frankfurt allwöchentlich befragt, die positive Stimmung nicht halten können. Laut Börse Frankfurt Sentiment-Index befindet sich deren Stimmung zwar nicht auf dem Nullpunkt, aber auf der neutralen Nulllinie. Nachdem dem Indexstand von +18 Punkten der Vorwoche, haben sich offensichtlich viele, die kurzfristig zum Optimismus tendiert hatten, wieder zurückgezogen.

Tatsächlich dürfte dieser Stimmungswechsel in erster Linie auf wichtige Referenzpunkte, die aus der bisherigen Kursentwicklung resultieren, zurückzuführen sein. Zum einen gab es das bisherige Jahreshoch von knapp 11.900 Zählern, an dem wir ohnehin Abgaben von Marktteilnehmern erwarteten, die an eine Fortsetzung der bis dahin gültigen Seitwärtsbewegung geglaubt haben dürften. Dafür spricht auch, dass sich weit mehr als die Hälfte der abgewanderten Bullen direkt auf die Bärenseite begab.

Diese Bewegung wird zu großen Teilen von einer Gruppe von relativ kurzfristig, aber dabei durchaus erfolgreich agierenden Anlegern getragen, die etwa 5 bis 7 Prozent der Befragten ausmachen. Der zweite Referenzpunkt, die glatte 12.000er Marke, mag, obwohl nicht zum ersten Mal überwunden, selbst bei dem einen oder anderen Profi noch als Anker unbewusst im Kopf fest gesessen haben.

aber auch für Privatanleger?

Völlig anders haben sich die Privatanleger verhalten, bei denen wir im Vergleich zur Vorwoche bei unserem Börse Frankfurt Sentiment-Index sogar einen Zuwachs von 4 Punkten auf einen Stand von nunmehr +16 Punkte ausmachen konnten. Mit anderen Worten: Aufgelaufene Kursgewinne wurden interessanterweise bislang kaum realisiert, möglicherweise, weil die zu Grunde liegenden Engagements zu gering waren, um einen Ausstieg zu rechtfertigen. Gut möglich aber auch, dass man tatsächlich das Erreichen der 12.000er Marke abwarten wollte, was zum Zeitpunkt der Befragung vieler Akteure noch nicht eingetreten war.

Trotz des Stimmungswechsels bei den institutionellen Akteuren - gemessen an den Ausprägungen der vergangenen sechs Monate befindet sich der Börse Frankfurt Sentiment-Index aktuell sogar im negativen Bereich - fällt auf, dass dies dem DAX keineswegs geschadet hat. Wir werten dies als Indiz dafür, dass dem Angebot an Aktienverkäufen durch heimische Investoren eine langfristige Nachfrage gegenüberstand, die für die derzeitige Aufwärtsbewegung im Großen und Ganzen verantwortlich zu sein scheint.

Für die weitere Entwicklung des DAX sind dies positive Zeichen, denn selbst im Falle eines Rücksetzers würden die auf niedrigerem Niveau einsetzenden Rückkäufe heimischer Investoren für Stabilität sorgen. Die eher kurzfristig agierenden Pessimisten unter den institutionellen Investoren, die bei der heutigen Erhebung das Bild maßgeblich geprägt haben, könnten sich andererseits schon bald gezwungen sehen, im Falle einer Fortsetzung des Aufwärtstrends ihre bearishen Ambitionen in Form von Stopp-loss-Käufen auf höherem Niveau begraben zu müssen. Zumal das Allzeithoch des DAX vom April 2015 zum Erhebungszeitpunkt nicht einmal mehr 400 Punkte weit entfernt ist.

